Una strada punto di riferimento per l’intera regione e snodo principale tra Termoli e Campobasso. La sicurezza della Bifernina rappresenta una priorità per agevolare i collegamenti e migliorare la viabilità del territorio.

All’indomani del terremoto che nell’agosto 2018 ha colpito il Basso Molise e ai controlli che hanno interessato anche i viadotti della diga del Liscione, dai quali non sono comunque emerse criticità, è stato imposto in via precauzionale il limite di cinquanta chilometri orari lungo la strada che attraversa il lago artificiale. Un provvedimento che incide e allunga i tempi di percorrenza anche in mancanza di una valida e veloce alternativa con la Statale 87 ancora da ammodernare nell’area di Larino e Casacalenda e da completare (come opere di ammodernamento) nella zona di Sant’Elia a Pianisi.

Ora dall’Anas arriva una buona notizia che andrà a migliorare il quadro della viabilità.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un bando di gara per interventi di manutenzione straordinaria su alcuni dei viadotti situati lungo la rete di competenza Anas in Molise.

L’appalto – dell’importo complessivo stimato di 100 milioni di euro – comprende tre Accordi quadro triennali per altrettanti lotti relativi. Due dei tre lotti, il primo e il secondo, riguardano proprio i viadotti della diga del Liscione: il Molise uno e il Molise due. Il terzo intervento si riferisce ad altri ponti della regione.

L’investimento del viadotto Molise uno ammonta a 50 milioni di euro, a circa 30 milioni quello del Molise due. Venti per la parte restante, tutti finanziati con fondi Anas.

“I lavori da eseguire – spiega la nota Anas – prevedono interventi puntuali su elementi strutturali delle opere d’arte come pile e impalcati e permetteranno di innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità dell’arteria stradale”.