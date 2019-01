Donatella Di Stefano non si è mai allontanata da Montenero di Bisaccia. Non ha preso nessun autobus. Non si è avventurata a piedi per le strade desolate. E non era lei la donna notata a Vasto marina. E’ sempre rimasta praticamente vicino alla zona dove era stata vista l’ultima volta, nei pressi del cimitero. Proprio alle spalle del camposanto, in un dirupo è stato ritrovato il suo corpo. A scoprirlo sono stati i vigili del fuoco, che insieme ai cani, hanno effettuato una nuova battuta di ricerca prima che calasse nuovamente il sole. La zona è molto impervia, è chiamata dei Calanchi, dove praticamente a Pasqua viene messa in scena la passione. C’è una stradina che porta a una collinetta e poi a un dirupo. Qui, in fondo, è stato trovato il corpo di Donatella, che ha fatto un volo di diversi metri. In cima invece c’erano i suoi effetti personali. I documenti, la busta con dentro i vestiti che aveva preso prima di lasciare casa e poi una bottiglia di acido. Un inquietante ritrovamento quest’ultimo, che non lascia molti dubbi sulle intenzioni di Donatella. Non è chiaro se lo abbia ingerito o meno. Sarà l’anatomo patologo che ha effettuato la ricognizione sul corpo a dirlo. Il medico potrà dare indicazioni anche sul giorno della morte di Donatella. Per il momento l’ipotesi più verosimile è quella del suicidio e sarà la Procura a decidere se effettuare l’autopsia. Si chiude così, nel più triste dei modi, dopo tre giorni di ricerche la storia di Donatella, arrivata a Montenero di Bisaccia da pochi mesi, per convivere insieme al compagno Gino di 56 anni, morto improvvisamente per un malore venerdì scorso. Domenica, profondamente turbata, e segnata da una situazione personale di fragilità, Donatella ha lasciato il cellulare a casa, ha preso qualche vestito, il portafogli ed è andata via. L’ultima volta l’hanno vista intorno alle 16 vicino al cimitero. A distanza di tre giorni, non lontano da lì, è stato trovato il suo corpo.