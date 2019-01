Ribalta nazionale per la chiusura del viadotto Sente. Durante la puntata di ieri del Tg satirico di Canale 5 “Striscia la Notizia” l’inviato Pinuccio e la sua troupe hanno documentato i grandi disagi che stanno vivendo le popolazioni della zona, aggravate in questo periodo dalla neve e dal maltempo invernale. In una inquadratura “siberiana” il giornalista barese ha anche mostrato le condizioni in cui versa la ex “Ss Istonia”, strada che dovrebbe rappresentare un’alternativa, ma che dalle immagini è anche peggio del viadotto, in quanto sorgerebbe su una frana. Una vera e propria mulattiera, insomma, sulla quale non possono circolare mezzi al di sopra delle 3,5 tonnellate. “Nè camion, nè ambulanze e nemmeno i pullman per gli studenti possono passare da qui” ha raccontato Pinuccio. Il Governo, per risolvere il grave problema, ha stanziato nel Decreto “Genova” 2 milioni di euro per il ripristino del viadotto, ma non è noto se la somma sarà sufficiente. “Un enorme disagio” ha dichiarato il sindaco di Belmonte del Sannio Enrico Borrelli, che isola e che mette in serie difficoltà molti cittadini dei comuni della zona. Il Molise e l’Abruzzo per ora, e non si sa ancora per quanto, restano scollegati.