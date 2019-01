Torna a nevicare in provincia di Isernia. Nelle prime ore del mattino la neve si è fatta vedere soprattutto nei paesi dell’Alto Molise. L’improvviso peggioramento delle condizioni meteo, ha indotto all’ultimo momento l’mministrazione di Vastogirardi a chiudere le scuole per la giornata di oggi. Disagi anche sulle strade, anche a causa del ghiaccio. Diversi gli interventi dei Vigili del fuoco per alcuni incidenti segnalati nel tratto tra Colli a Volturno e Cerro al Volturno e sulla Isernia-Castel di Sangro. Disagi anche sulla Trignina, nel tratto fra Pescolanciano e Sessano del Molise.