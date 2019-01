Montenero: donna si allontana dopo la morte del compagno, ricerche in corso. In volo anche l’elicottero

L’ultima volta è stata vista ieri pomeriggio intorno alle 16 nella zona del cimitero, non molto lontano dalla sua abitazione del centro di Montenero di Bisaccia. Un’assenza di poche ore la sua che però ha subito preoccupato un amico che ha chiesto aiuto ai carabinieri, che hanno avviato le ricerche di Donatella Di Stefano, una donna di 42 anni, che solo pochi giorni fa, venerdì scorso per la precisione, ha perso il suo compagno Gino, 56 anni, morto improvvisamente a causa di un malore. Questa triste circostanza ha gettato nello sconforto Donatella, andando a complicare una situazione personale già molto delicata e difficile. Originaria di San Giuliano di Puglia da qualche tempo si era trasferita a Montenero di Bisaccia con il compagno, conosciuto da meno di due anni. Una persona fragile, che ha bisogno di aiuto e da qui che si è attivata la macchina dei soccorsi. Le ricerche sono coordinate dalla Prefettura e questa mattina sono arrivate a Montenero di Bisaccia squadre dei vigili del fuoco, del soccorso alpino, della protezione civile della polizia, dei carabinieri. Finora sono stati utilizzati i cani molecolari per le ricerche e ha sorvolato la zona anche un elicottero dei vigili del fuoco. Lei però è introvabile, al momento. Ha lasciato il cellulare a casa, ma ha portato con se soldi e documenti e a quanto pare qualche indumento. Potrebbe essere ancora nelle vicinanze, magari neanche sa che la stanno cercando. Potrebbe anche aver preso un pullman per allontanarsi. Il pomeriggio da Montenero partono autobus per diverse mete extra regionali, ma questa è un’ipotesi che i familiari si sentono di scartare. Non però le forze dell’ordine che non lasciano nulla di intentato.