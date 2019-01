Colli a Volturno. Assalto al bancomat con l’esplosivo, indagano i Carabinieri

Erano da poco passate le tre quando i ladri sono arrivati davanti al bancomat della Banca popolare della Puglia e della Basilicata, collocato nella torre dell’orologio del municipio di Colli a Volturno. L’azione è stata fulminea, come documentato dalle telecamere di videosorveglianza del Comune installate in piazza. Per sistemare le cariche di esplosivo i ladri hanno impiegato poco meno di dieci minuti. Poi un boato che ha svegliato diverse persone in paese. Da quel momento gli autori del colpo – erano in tre – hanno impiegato appena due minuti per riempire i loro borsoni di contanti, salire su un’auto di grossa cilindrata – forse rubata – e sparire dalla circolazione. Una volta raggiunta la statale 158, infatti, far perdere le proprie tracce è un attimo. Quando ci si è resi conto delle cause dell’esplosione, i cittadini hanno avvisato le forze dell’ordine. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri della compagnia di Venafro, che ora indagano per risalire ai responsabili. Gli uomini dell’Arma, oltre a effettuare i rilievi scientifici, hanno acquisito tutte le immagini disponibili, comprese ovviamente quelle della banca, nella speranza di trovare elementi che permettano di identificare i ladri. L’assalto al bancomat è stato studiato nei minimi dettagli. Con ogni probabilità nei giorni scorsi sono stati fatti degli appostamenti. Anche in questo caso i sistemi di videosorveglianza potrebbe essere di grande aiuto. L’ammontare del colpo non è stato ancora quantificato, si parla di circa 20mila euro. Sembra, infatti, che il bancomat fosse stato ricaricato proprio ieri. Difficile da quantificare anche i danni causati dall’esplosione. La porta d’ingresso del Comune è stata scaraventata via, diverse le crepe sui muri. Nulla di preoccupante, comunque, come ha precisato il sindaco Emilio Incollingo. “Non sono state riscontrate compromissioni di natura strutturale all’edificio ma solo danni agli infissi e alle finiture”, ha scritto su Facebook. Oggi il municipio è stato regolarmente aperto al pubblico.