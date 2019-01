Gasmy Ayoub, 24 anni, originario del Marocco, ma da diversi anni residente in provincia di Isernia, ha perso la vita in seguito a un incidente che si è verificato all’alba tra Riardo e Teano, sulla Casilina. Il giovane, alla guida di una Ford Focus station wagon, si è scontrato frontalmente con un camion. Da quanto si è appreso, l’operaio era partito poco prima da Venafro per andare a lavorare in un centro della provincia di Caserta. Sulle cause dell’incidente indagano i Carabinieri della compagnia di Capua.