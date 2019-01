Schianto sulla statale 17 alle porte di Bojano: due feriti, tra cui una donna in maniera grave

E’ di due feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente che si è verificato nel primo pomeriggio sulla statale 17, lungo il rettilineo, a pochi metri prima del ponte di Bojano.

Due i mezzi coinvolti in un violento scontro frontale:una Yaris ed una Fiat Panda vecchio modello. Ad avere la peggio proprio la donna che si trovava alla guida di quest’ultima. Si tratta di una donna di 43 anni. Per estrarla dalle lamiere accartocciate è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco arrivati da Campobasso. Trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli dai sanitari del 118, le sue condizioni sono giudicate gravi. Ferito, in maniera meno grave, anche il conducente dell’altra vettura. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri di Bojano. Tra le ipotesi l’asfalto reso viscido dalla pioggia che in quel momento cadeva sulla zona.

Il traffico è stato bloccato, in entrambe le direzioni per ore per consentire il lavoro dei soccorritori e per dare modo alle forze dell’ordine di eseguire i rilievi. Solo dopo la rimozione dei due mezzi incidentati la circolazione è stata ripristinata grazie anche alla presenza, sul luogo dell’incidente, degli uomini dell’Anas.