Una storia ai limiti del surreale quella che ha avuto per protagonisti il sindaco di Conca Casale, Luciano Bucci, e un suo amico. Stavano effettuando delle ricerche in Ciociaria sperando di trovare materiale del secondo conflitto mondiale da esporre al museo Winterline di Venafro – fondato e curato proprio dal primo cittadino – quando sono stati avvistati da alcuni cittadini. Credendoli dei ladri, li hanno segnalati alle forze dell’ordine. Poco più tardi i Carabinieri della compagnia di Cassino li hanno arrestati con l’accusa di tentato furto aggravato. Subito dopo la convalida i due indagati sono tornati in libertà. “Credo si sia trattato di un equivoco. Stavamo riovostando fra ruderi e cespugli, non avevamo di certo intenzione di rubare in casa di qualcuno. Non abbiamo subito alcuna perquisizione domiciliare – ha precisato il sindaco – e in macchina i Carabinieri non hanno trovato e sequestrato un bel niente. Eravamo talmente tranquilli – ha aggiunto Luciano Bucci – che ci siamo anche fermati al bar a prendere una birra”. Sarà la magistratura a dire come sono andate effettivamente le cose. Certo è che in questi giorni il primo cittadino di Conca Casale ha ricevuto tanti messaggi di solidarietà. Qualcuno ha creato anche un hasthag per dire chiaro e tondo: #iostoconluciano. “Fa piacere – ha scritto su Facebook – ricevere decine e decine di attestati di stima e fiducia e sentirvi tutti vicini con il vostro affetto che, sono sicuro, mi aiuterà ad affrontare questo brutto equivoco che mi vede ingiustamente protagonista sulle prime pagine di cronaca quale autore di fatti che si sono svolti in materia diametralmente opposta a quella riportata. Confido nella magistratura che farà il suo corso e appurerà la verità.