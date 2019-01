Messa in sicurezza del territorio, finanziamenti in arrivo per i Comuni

Circa 400 milioni di euro a disposizione dei piccoli comuni italiani per interventi che dovranno riguardare la messa in sicurezza del territorio e la realizzazione o manutenzione di opere pubbliche.

A prevederlo è un decreto attuativo delle disposizioni della Legge finanziaria varata a fine anno dal Parlamento.

Le risorse economiche saranno messe a disposizione anche dei comuni molisani.

Previsti 40 mila euro per comuni fino a 2 mila abitanti; 50 mila euro per comuni fino a 5 mila abitanti; 70 mila euro per comuni fino a 10 mila abitanti; 100 mila euro per comuni fino a 20 mila abitanti.

Entro il 15 gennaio (questa la previsione) il Ministero dell’Interno darà comunicazione a ciascun comune dell’importo del contributo spettante.

La decisione è stata commentata con entusiasmo dagli esponenti del Movimento 5 stelle, che hanno spinto per l’adozione di questa misura poi varata, dicono, dal <Governo del cambiamento>.

“Il comune molisano maggiormente finanziato – ha fatto sapere la Portavoce del Movimento, l’onorevole Rosalba Testamento – risulta essere Venafro con 100 mila euro. Ed ancora Bojano, Campomarino, Guglionesi, Larino, Riccia e Agnone con 70 mila euro, A Casacalenda, Pozzilli e Sesto Campano, andranno 50 mila euro; a San Giuliano di Puglia, Sepino, Capracotta e Forlì del Sannio 40 mila euro.” Nel complesso – continua l’onorevole Testamento – sono 132 i comuni molisani beneficiari e i finanziamenti ammontano a 5.740.000 euro”.

I cantieri, che dovranno essere avviati entro il prossimo 15 maggio, riguarderanno progetti aggiuntivi rispetto a quelli già inseriti nei programmi triennali delle opere pubbliche già approvati dagli enti territoriali.

pi.sal.