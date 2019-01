Dopo il servizio di Striscia la notizia sulla consegna dei lavori del nuovo polo scolastico di Agnone, interviene anche il consigliere regionale Vittorio Nola: “Il servizio di Striscia la Notizia in onda sulla mancata fruibilità della Scuola di Agnone, nonostante le cerimonie di grande gaudio a cui hanno partecipato giorni fa esponenti politici eletti dai cittadini che ne annunciavano pubblicamente la riapertura, mi ha profondamente colpito. Troppa inutile attività di comunicazione in ambito locale che produce due effetti negativi contemporaneamente: la classe politica che governa la nostra Regione dimostra di non essere sincera e credibile, non solo, ma comporta problemi di immagine rilevanti a cui nessun Piano di attrattività turistica potrà rimedio! Bisogna cambiare marcia… In fretta. Basta annunci e promesse. Altrimenti facciamo la fine della nave nera raccontata da Orazio!”.