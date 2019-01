Torna di attualità la discarica di Sassinoro, la cui costruzione è prevista esattamente al confine tra la Campania e il Molise. L’impianto, oggetto di feroci contestazioni, è destinato ad ospitare sino a 22mila tonnellate di rifiuti umidi all’anno.

A rimettere in discussione il progetto è stato lo scorso 8 gennaio il Tar della Campania il quale, esprimendosi sul ricorso presentato dal Comune di Sassinoro, ha deciso di riaprire i termini per le osservazioni, relativamente all’impugnativa della VIA, la valutazione di impatto ambientale adottata dalla Regione Campania in sede di autorizzazione alla costruzione dell’impianto. Potranno così intervenire, oltre ai soggetti interessati sul versante campano, anche quelli molisani e, più precisamente: la Regione Molise, le Provincie di Campobasso e Isernia, nonché i comuni della Valle del Tammaro e del Matese. Tutti questi soggetti potranno far pervenire impugnative, osservazioni di merito o atti tesi ad evidenziare in sede di valutazione di impatto ambientale possibili alterazioni, criticità, difficoltà o incongruenze connesse con la istituzione del Parco Nazionale del Matese e con altre aree protette.

Sul versante della lotta alla costruzione della discarica, è da segnalare la tenacia della comunità di Sassinoro che ha continuato a presidiare il territorio anche durante le festività. Arriva, inoltre, dal Comune di Morcone la manifestazione di interesse a far parte del Parco Nazionale del Matese, e la cosa rappresenta un ulteriore puntello al percorso di salvaguardia e messa in sicurezza di un territorio tra i più belli in Italia e che rischia una grave menomazione.