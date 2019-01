L’Associazione Centro Sociale “il Melograno” di Larino, di concerto con una serie di soggetti istituzionali( Ambito Territoriale Sociale di Larino, Comuni di Larino e Casacalenda, Istituti Superiori di Larino e Casacalenda, Distretto Sanitario di Larino, Ordini degli Psicologi e degli Assistenti Sociali del Molise) e di Associazioni del territorio, propone – a partire dal prossimo mese di febbraio – un percorso terapeutico (metodo ABA) gratuito , rivolto a bambini affetti da sindrome autistica.

Il progetto è destinato ai minori in possesso, congiuntamente, di tutti i seguenti requisiti:

di età compresa tra i 2 (due) ed i 6 (sei) anni compiuti;

residenti in uno dei Comuni dell’ATS di Larino ( Comuni di: Larino, Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Montelongo, Montorio nei F., Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di P., San Martino in P, Santa Croce di M. Ururi);

muniti di Diagnosi di Disturbo Spettro Autistico, ovvero in possesso di verbale invalidità o certificazione di handicap;

che non si avvalgano già di altre misure di sostegno a valere su risorse pubbliche ed aventi le medesime finalità di quelle di cui alla presente iniziativa.

Sarà accolto un numero di minori non superiore a 4 (quattro).

L’ammissione è regolata in base all’ordine di priorità temporale della presentazione della domanda di accesso al servizio.

Il servizio è erogato da personale esperto (Educatore Professionale Terapista ABA ) 3/tre gg. a settimana ( lunedì, mercoledì e venerdì dalle 09.00 alle 13.00) presso il Centro Diurno per minori (regolarmente accreditata ai sensi della normativa regionale vigente in materia codice regionale B7 codice CISIS LB4-1) dell’Associazione il Melograno sito a Larino, in Largo Pretorio sn, in ambienti appositamente allestiti.

E’ assicurato il rapporto operatore-utente di 1/1.

Le domande di ammissione al Percorso Terapeutico – munite di tutta la documentazione richiesta – dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettonica certificata PEC melogranolarino@pec.it, e pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 gennaio 2019. Il modello di domanda si può scaricare dalla homepage del comune di larino www.comunelarino.it