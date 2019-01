Emergenza freddo a Termoli, attivo piano straordinario per i senzatetto

Una risposta concreta per assicurare un servizio significativo e affrontare l’emergenza freddo alleviando disagi e superando possibili situazioni critiche in città.

Grazie alla collaborazione tra l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Termoli, la Misericordia, la Caritas diocesana e la Città invisibile, da dicembre è stato attivato un piano straordinario di sostegno ai senza tetto e ai senza fissa dimora.

In particolare, è stata decisa l’estensione del periodo di permanenza al dormitorio ‘Isola felice’ in via Biferno per contrastare l’emergenza freddo, modulando così gli accessi in modo da concentrarli, per coloro che lo chiedono, nei mesi più freddi assicurando un periodo più lungo rispetto a quello abituale previsto dal regolamento.

L’iniziativa, che ha seguito un tavolo di confronto sull’emergenza freddo, ha aperto una finestra sulle povertà con i volontari di Caritas e Città invisibile, che distribuiscono pasti caldi e conforto anche a coloro che scelgono di non avvalersi del dormitorio.

Nel centro storico di Termoli, inoltre, è sempre aperta tutti i giorni a pranzo la mensa della Caritas così come sono attivi i servizi offerti per le persone in difficoltà.

Una rete sociale di intervento che rinnova anche un impegno condiviso coinvolgendo le realtà presenti, un modo per dare sollievo a persone, per lo più italiani ma anche di altre nazionalità, che vivono ai margini della società e che vivono di stenti.