Dopo una breve tregua durante la giornata di ieri, un nuovo impulso gelido proveniente dall’artico è destinato a far ripiombare il Molise nella morsa del gelo e della neve. Il nuovo affondo avrà quasi le stesse caratteristiche del precedente. Coinvolgerà, infatti, proprio le regioni del medio Adriatico e del sud, ma con precipitazioni meno intense dell’ondata scorsa. La protezione civile, infatti ha emesso un bollettino di allerta gialla per oggi 9 gennaio, in vigore per le prossime 12-18 ore. Sono previste precipitazioni da deboli a localmente moderate, nevose dapprima a partire dagli 800-1000 metri per poi scendere dal tardo pomeriggio fino a 400-600mt. Nella giornata di domani 10 gennaio le nevicate investiranno le aree del Molise centrale a partire dai 400mt e fino a 200mt nella serata. La “sciabolata” interesserà la regione fino a sabato, giorno nel quale le temperature dovrebbero iniziare a rientrare nella norma climatica del periodo.