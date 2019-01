Imparare a ridurre gli sprechi, usando con maggiore consapevolezza le sempre più scarse risorse che abbiamo a disposizione, compreso il denaro. Con questo spirito è stato lanciato un progetto itinerante rivolto alle scuole, ispirato dal Museo del risparmio di Torino. É stato realizzato d’intesa con BEI Institute, (appartenente alla Banca Europea per gli investimenti), con Scania e in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Da oggi (e fino a venerdì) il museo itinerante è presente a Isernia, in piazzale Michelangelo.

Il tour, partito da Milano, prevede 22 tappe in 8 regioni. La settimana prossima il Save Discovery Truck sarà anche a Campobasso. Il progetto prevede il coinvolgimento di circa diecimila studenti. Grazie anche ai giochi destinati a stimolare la creatività dei ragazzi, l’iniziativa sta riscuotendo ovunque ampio apprezzamento.

Progetti come questo aiutano i ragazzi ad acquisire comportamenti virtuosi. Ma anche i loro genitori possono mettere in campo buone pratiche per risparmiare e condurre in porto progetti apparentemente irrealizzabili. In che modo? Gli esperti del Museo del risparmio sono pronti a dare buoni consigli.