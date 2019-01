Come se nulla fosse. Sorrisi larghi e manate sulle spalle, in nome della vecchia amicizia. E così, l’ex senatore e l’ex presidente, sono arrivati insieme a cantare le maitunate di fine anno a Fontanavecchia.

Storico rione di Campobasso, dove la tradizione e il senso di appartenenza sono più forti delle pietre.

Roberto Ruta e Paolo Frattura, entrambi del Pd ma tutti e due provenienti da una comune storia democratica cristiana, sono riapparsi per riannodare i fili di un centro sinistra che appare sempre più centro e sempre meno sinistra.

E dopo anni di imbarazzi, silenzi, rotture e veleni, il Comune di Campobasso, nel senso politico del termine, rimette sulla stessa strada l’ex parlamentare e l’ex governatore.

A palazzo San Giorgio, il corteo degli assessori che hanno firmato l’ormai famosa lettera di fedeltà a Battista, si è concluso come da pronostico: tutti hanno firmato, tranne uno. Salvatore Colagiovanni ha portato in tasca un contro documento nel quale chiedeva a Battista di candidarsi sindaco del centrosinistra, di sottoporre la questione anche ai capigruppo della maggioranza e di estendere la verifica degli assessori anche al lavoro svolto dai singoli. L’incontro, affettuoso dicono entrambi, è stato infruttuoso sotto il profilo politico. I due si sono salutati con un abbraccio e un in bocca al lupo rivolto alla prossima campagna elettorale.

Un augurio che serve, perché il centrosinistra è ormai come un’insalata russa, e il filo conduttore di una linea politica non si riesce a individuare. Tutto passa dalla segreteria del Pd che, almeno sulla carta, è il primo partito della coalizione. I candidati in campo, Facciola e Durante, si richiamano entrambi a Zingaretti. Ma la loro sfida, prevista a marzo, rende poco probabile un confronto tra gli eventuali candidati sindaci e dunque difficilmente si svolgeranno le primarie. Ecco allora tornare in campo i professionisti dell’alchimia e della trattativa del dietro le quinte. Ma anche il turbinio di nomi che questo giochino porta con sé. E il primo di quelli che si è riaffacciato con prepotenza è quello di Pierpaolo Nagni, storico amico di Roberto Ruta, fino a quando il primo si convinse a seguire Antonio Di Pietro. Ma anche principale puntello della ex giunta guidata da Paolo Frattura. E si sa, l’allegria della Maitunate è contagiosa, e i vecchi amici prima o poi, una cantatella insieme tornano sempre a farla.