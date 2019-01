Arriva a tarda sera Nicola Zingaretti a Isernia, alle 22 passate, un orario assolutamente inedito per incontri politici che sembrerebbero non interessare più nessuno. Ma non è stato così per il governatore del Lazio, in corsa quasi solitaria, verso la leadership del Partito Democratico. La sua prima visita in Molise l’ha fatta su invito di Michele Durante, presidente del consiglio comunale di Campobasso, in corsa per la segreteria regionale insieme a Vittorino Facciolla e Stefano Buono. Ma Zingaretti tornerà in Molise, invitato questa volta da Facciolla, assente ieri sera a Isernia, mentre l’altro concorrente, Stefano Buono, c’era e ha salutato Zingaretti, abbandonando poi i lavori. Presenti a Isernia, nella prima visita in Molise del governatore del Lazio, tanti esponenti del Pd, tra di loro i più in vista: Roberto Ruta, Laura Venittelli, Lorenzo Coia, Carlo Veneziale, Pierpaolo Nagni e il sindaco di Campobasso, Antonio Battista. Zingaretti, pur se invitato da Durante, non si è sbilanciato in favore di nessuno dei tre candidati molisani alla segreteria, che sostengono tutti la sua mozione, e ha preferito affondare il coltello nelle ultime due decisioni del governo Gialloverde che hanno destato le maggiori polemiche delle ultime ore: la prima, quella di salvare la Cassa di Risparmio di Genova, la città di Grillo, la banca in cui uno dei soci di riferimento è seguito dallo studio legale Alpa, il mentore di Giuseppe Conte, tanto che già si parla di un pesante conflitto di interesse sia di Grillo, genovese come la banca, sia dello stesso presidente del consiglio. Insomma tutto il fango a suo tempo buttato dai Grillini addosso al Pd per il salvataggio delle banche sta tornando loro addosso e Zingaretti lo ha sottolineato. Altra polemica del giorno, cavalcata dal governatore del Lazio, quella relativa all’appoggio dato dai Grillini ai Gilet Gialli Francesci, col risultato di un Macron che ha accusato l’Italia di grave scorrettezza ed ha avviato la procedura di rescissione dell’accordo tra Fincantieri ed Stx, un’altra scelta ”indovinata” del Movimento Cinque Stelle, che costerà migliaia di posti di lavoro all’Italia.