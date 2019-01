L’ASREM, l’Azienda sanitaria regionale, ha aggiornato il proprio prontuario terapeutico ospedaliero regionale. Inseriti, tra gli altri, anche i farmaci innovativi in materia oncologica. L’accesso immediato ai farmaci innovativi è una delle poche cose buone del famigerato Decreto Balduzzi, quello, per capirci, che insieme a problemi mai risolti del settore in esame, ha messo in ginocchio la Sanità regionale. Tra le cose da salvare del Balduzzi, c’è quindi questa prescrizione che, tra le altre cose, è stata fatta propria anche dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Del resto, l’aggiornamento del Prontuario terapeutico ospedaliero regionale, che avviene su base semestrale, rappresenta uno degli adempimenti obbligatori nell’ambito dei LEA, i Livelli Essenziali di Assistenza.

Seppure rientrando nell’ambito delle attività di ordinaria amministrazione, anche l’aggiornamento puntuale dei farmaci a disposizione, specie se innovativi, rappresenta un ingranaggio di quella grande catena di lotta e contrasto al dramma di molti cittadini. La recente adozione in Molise del progetto di fattibilità per il Registro dei Tumori rappresenta un punto fondamentale per la raccolta delle informazioni sulla incidenza e sulla prevalenza di determinate malattie tumorali. E’ necessario, tuttavia, che il Registro possa dispiegare la sua piena operatività attraverso la adozione di un regolamento che ne regoli il trattamento dei dati personali.

Tornando invece alla disponibilità dei farmaci innovati, essi saranno distribuiti, secondo le disposizioni diramate lo scorso 7 gennaio dall’Asrem, presso gli ospedali di Campobasso, Isernia e Termoli.