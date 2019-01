Una scuola costruita con le più moderne tecniche antisismiche aggiornate al 2018, in pratica la scuola più sicura del Molise quella che è stata inaugurata a San Giacomo degli Schiavoni con una cerimonia che si è trasformata in una festa per gli alunni, le maestre e per tutta la piccola comunità alle porte di Termoli. Un edificio costruito a tempi record e che come un’araba fenice è risorto sulle macerie del vecchio, dichiarato inagibile e demolito a giugno del 2017. E’ stato realizzato grazie a un finanziamento della Regione Molise di 740mila euro, a cui sono stati aggiunti 150mila dal Provveditorato alle opere pubbliche, in 400 giorni invece che 560 come previsto da apertura di cantiere permettendo alla scuola di poter aprire e essere inaugurata al rientro delle vacanze di Natale. Per questo il sindaco di San Giacomo Costanzo Della Porta ci ha tenuto a ringraziare in primis l’impresa, “i cui operai hanno lavorato anche il 31 dicembre” ha detto e i genitori degli alunni, che poi sono le famiglie del piccolo centro che hanno aiutato nel trasloco e nella pulizia dei nuovi locali, ampi e luminosi, e soprattutto sicuri. Negli ultimi 8 anni le lezioni si erano tenute nel centro sociale del paese, riuscendo a evitare i container.

La scuola ospita per ora 55 bambini, tra il nido, la materna e le elementari. L’augurio è che possa presto ospitare anche le medie. Intanto l’assessore Vincenzo Niro ha assicurato che nei prossimi mesi arriveranno altri 80mila euro necessari al completamento esterno della scuola di corso Umberto. Alla cerimonia erano presenti anche i consiglieri regionali Quintino Pallante, Nico Romagnuolo e Gianluca Cefaratti.