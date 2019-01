Scuola media ‘Magliano’ chiusa a Larino nelle giornate del 9 e del 10 gennaio. La decisione è stata presa dal sindaco Pino Puchetti a causa del guasto ad una delle caldaie che alimenta l’impianto di riscaldamento. Lo stesso impianto era stato controllato da un tecnico incaricato dal Comune lo scorso sei gennaio e il sopralluogo non aveva segnalato anomalie. Dunque il guasto si è verificato dopo. Una sola caldaia non riesce a garantire l’idoneo svolgimento delle lezioni e per questo motivo il sindaco ha emanato l’ordinanza per sospenderle.