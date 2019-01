Ex Gam. Amadori accende i motori dello stabilimento di Bojano

Amadori ha annunciato che nella mattinata di ieri, 7 gennaio 2019, sono iniziate le attività di messa a regime degli impianti presso l’incubatoio molisano di Bojano.

Il gruppo del comparto alimentare, ha dichiarato anche che le opere di riqualificazione dell’incubatoio, iniziate lo scorso febbraio, si sono concluse nei tempi previsti.

Attualmente nella nuova struttura, che entra a far parte della filiera integrata Amadori, saranno impiegati 15 lavoratori e le assunzioni saranno incrementate nel corso dei prossimi mesi per arrivare a 30 unità, in linea con gli impegni assunti dal Gruppo con tutte le parti sociali.

Nello stabilimento, infatti, verranno ricollocati 20 dei 30 operai impiegati precedentemente nell’incubatoio Gam, perchè 10 di loro avrebbero deciso di declinare l’offerta dell’azienda.