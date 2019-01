Azzeramento deleghe agli assessori. 5 Stelle: “I molisani non hanno tempo da perdere per questioni di poltrone”

Sull’azzeramento delle deleghe agli assessori regionali e sulle tensioni interne alla maggioranza di centrodestra, sono intervenuti nel corso di una conferenza stampa i rappresentanti del M5S a Palazzo D’Aimmo. “I molisani non hanno tempo per aspettare la spartizione delle poltrone” – ha detto il capogruppo in Consiglio regionale, Andrea Greco.

Inspiegabile, ha detto Greco, che a fine anno gli assessori siano stati tutti promossi dal Presidente di Regione e poi gli siano state tolte le deleghe.

I concetti espressi da Greco sono stati ripreso con sfumature diverse anche dagli altri consiglieri presenti: Patrizia Manzo, Vittorio Nola, Angelo Primiani, Fabio De Chirico e Valeria Fontana.

Caustico il commento di Patrizia Manzo: “Nella passata legislatura avevamo i Consiglieri con le deleghe, adesso invece abbiamo gli assessori senza.

I 5 Stelle, oltre alle questioni interne alla maggioranza di centrodestra, hanno anche commentato negativamente l’affidamento a Sviluppo Italia la redazione del Piano Generale del Turismo, evidenziando come la somma stanziata, un milione e trecentomila euro, e i tempi previsti per la redazione, trenta mesi, risultano entrambi eccessivi. Le questioni aperte, hanno concluso i 5 Stelle, sono tante e i molisani non possono più aspettare oltre.