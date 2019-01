Un servizio di “scorta” particolare. Protagonisti della vicenda i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia. Poco dopo le dieci di oggi, la Centrale Operativa del Comando Provinciale ha ricevuto una richiesta d’aiuto da parte di un uomo che alla guida della propria auto stava accompagnando la moglie a partorire presso l’Ospedale di Isernia. Il conducente era in preda al panico e la partoriente stava urlando per i forti dolori sopraggiunti e temendo di non raggiungere in tempo il citato nosocomio chiedeva aiuto al “112”, anche in considerazione del manto stradale ghiacciato a seguito delle avverse condizioni meteo. L’immediato intervento dei militari sulla SS.17 che da Castel di Sangro conduce a Isernia, permetteva di effettuare la staffetta al veicolo che in pochi minuti interminabili, gli faceva raggiungere il citato ospedale e la donna veniva subito trasportata nel reparto ostetricia e ginecologia. Nell’occasione il richiedente manifestava pubblicamente il ringraziamento alla pattuglia dell’Arma dei Carabinieri per il prezioso aiuto.