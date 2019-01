Tre auto ribaltate nel giro di pochi minuti in tre diversi incidenti in Basso Molise. I primi due si sono verificati sulla provinciale che collega Ururi alle Piane di Larino attorno alle 14 e 30. Su una delle due auto viaggiava un’insegnante di Ururi, nell’altra un uomo sempre residente del paese di origine albanese. Entrambi non hanno riportato gravi conseguenze e sono stati immediatamente soccorsi. L’altro incidente dalle caratteristiche molto simili si è verificato sulla Provinciale che collega San Giacomo a Termoli. All’altezza del santuario della Madonna a Lungo un uomo di 67 anni ha perso il controllo della sua Punto che a causa dell’asfalto viscido è uscita fuori strada ribaltandosi. L’uomo è stato potato al San Timoteo per gli accertamenti. I tre incidenti confermano la pericolosità delle provinciali del Basso Molise, soprattutto quando le condizioni meteo sono avverse e quando la velocità è sostenuta.