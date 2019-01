DI GIOVANNI MINICOZZI

La Giunta regionale, con deliberazione n.606 del 31 dicembre scorso, ha assegnato il progetto esecutivo del Piano strategico del turismo all’Agenzia regionale per lo sviluppo del Molise, ovvero a Sviluppo Italia Molise S.p.A, per un progetto da realizzare in trenta mesi con un costo pari a 1,304.815euro e un centesimo.

La stessa delibera, inoltre, individua quale soggetto attuatore del piano strategico regionale per lo sviluppo del turismo il Servizio politiche-culturali di promozione turistica-sportiva, rapporti con i molisani nel mondo e al dipartimento della Presidenza della giunta regionale. Peraltro, sempre a citata delibera, richiama quella precedente, la n.481 del 29 ottobre del 2018, che avviava la convocazione degli stati generali del turismo, poi tenutesi a Termoli, con l’obiettivo di innovare e integrare l’offerta turistica, accrescere la competitività, sviluppare un marketing efficace e realizzare una governance efficiente.

La decisione della giunta regionale di affidare il progetto a Sviluppo Italia Molise per un costo di oltre 1.300.000 euro era stata sollecitata dalla determina n.175 del 19 dicembre 2018 con la quale il Direttore del servizio Coordinamento fondo per lo sviluppo e la coesione, Mariolga Mogavero, sosteneva testualmente:

“Si ritiene che l’offerta economica presentata il 29 ottobre 2018 da Sviluppo Italia Molise sia economicamente congrua e si esprime una valutazione complessivamente positiva in ordine al modello di progettazione descritto che porta a considerare vantaggioso e conveniente per l’ amministrazione regionale l’affidamento diretto in house a Sviluppo Italia Molise”.

Sarà, ma a dire il vero la sequenza scientificamente perfetta e studiata delle date relative a determine e delibere puzza di bruciato sia perché si tratta solo di uno studio progettuale pagato con 1,300,000 euro, sia perché lo Statuto di Sviluppo Italia Molise non prevede la possibilità di elaborare progetti di sviluppo turistici ma solo l’accompagnamento delle imprese private nei programmi di investimento.

Peraltro, la Regione Abruzzo ha affidato lo studio per la progettazione strategica dello sviluppo turistico in quella Regione a un privato con un costo di soli 60.000 euro.

Ma tant’è! Nel silenzio generale dei politici nostrani spiccano le critiche del M5S e la dura nota di Aida Romagnuolo, sostenuta anche da Michele Iorio, la quale ha dichiarato: “Personalmente non sono d’accordo e mi dissocio dall’intervento, che ho appreso dalla stampa, non solo perché Sviluppo Italia Molise si occupa di ben altri interventi sull’imprenditoria e non ha quindi le professionalità richieste sulle tematiche del turismo ma soprattutto perché la somma è terribilmente esagerata in una Regione dove prevalgono poveri e disoccupati – ha detto a muso duro la leghista che poi ha infilato il coltello nella piaga: “Stare in maggioranza non significa accettare e condividere tutto ciò che gli altri fanno, sono il capogruppo della Lega – ha concluso Aida Romagnuolo – e come tale sto con i molisani, con i disoccupati, con i poveri e difenderò solo gli interessi dei cittadini e non quelli di botteghe“.

A distanza di poche ore il Presidente Toma ha azzerato le deleghe agli assessori.

Di certo ci sono altri argomenti che da qualche tempo determinano malumori e contrasti nella maggioranza di centrodestra ma la presa di posizione di Aida Romagnuolo e di Michele Iorio hanno presumibilmente rappresentato la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Con la sua decisione improvvisa e inaspettata Toma ha, di fatto, lanciato la sfida alla maggioranza per affermare la sua supremazia e la sua leadership messa in forse in diverse occasioni.

La partita, però, non sarà facile da vincere e il Governatore potrebbe aver segnato un micidiale e clamoroso autogol.

Staremo a vedere.