Il presidente della Regione Donato Toma ha azzerato le deleghe ai cinque assessori. Alla base della decisione ci sarebbero fibrillazioni nella maggioranza di centrodestra, con diversi esponenti che, a più riprese, hanno preso le distanze dal governatore. In sostanza Toma chiede unità e solidarietà a tutta la maggioranza in un momento di grave difficoltà per i molisani.