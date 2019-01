Il peggio è ormai alle spalle. Le principali strade della provincia di Isernia sono tutte transitabili, ma sempre e solo con pneumatici da neve o, in alcuni casi, catene. Gradualmente si cerca di tornare alla normalità anche in Alto Molise, ma fino a un certo punto. In quasi tutti i paesi la neve ha superato abbondantemente il metro d’altezza. Tutto diventa complicato. Per portare da mangiare agli animali nelle stalle isolate, l’unica soluzione è quella di ricorrere agli sci. A Belmonte del Sannio, dopo le oggettive difficoltà di ieri, la situazione è ora sotto controllo. La carreggiata sulla strada che conduce ad Agnone è stata allargata, garantiti anche i collegamenti con le borgate. Qualche problema si registra nella zona di Capracotta. La strada che da Staffoli conduce al paese è stata chiusa, anche a causa del forte vento, stessa situazione su quella verso Vastogirardi, un altro dei centri altomolisani letteralmente sepolti dalla neve. Oggi finalmente si è tornato a vedere il sole e tutti o quasi sono scesi in strada per liberare vie d’accesso alle abitazioni e le auto. E – perché no? – anche per concedersi una sosta al bar, pressoché obbligatoria da queste parti. Nel frattempo uomini e mezzi comunali continuano a lavorare, praticamente senza sosta. Situazione sotto controllo anche ad Agnone, non si segnalano particolari disagi per raggiungere l’ospedale, grazie anche all’assistenza fornita dalle forze dell’ordine. Qualche problema c’è stato ieri sera a Cantalupo, dove un traliccio è finito in mezzo alla strada. Alcune abitazioni per un po’ sono rimaste senza corrente. La strada per Roccamandolfi è rimasta chiusa per un paio di ore. Oggi, invece, le cose vanno meglio quasi ovunque. Anche a Isernia, dove in questi giorni sono stati impegnati nove mezzi, due in città e altri sette nelle borgate.