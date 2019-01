Luigi è tornato a casa, la gioia della famiglia: all’appello risponde anche la rete

È tornato casa Luigi, il giovane che si era allontanato dalla comunità di padre Lino a Toro, e del quale si erano perse le tracce. È stato trovato in buone condizioni di salute a Campobasso. Sono stati decisivi l’appello disperato dei genitori e la mobilitazione che si è attivata in rete sui social per condividere l’emergenza. Luigi è tornato a casa dove completerà il suo percorso assistito dagli specialisti del Sert. Al giovane, appassionato di musica rap, i migliori auguri di buon anno affinché possa riscoprire sempre più la bella bellezza della vita e i suoi talenti. D’altra parte lui stesso dichiarò a Telemolise che la droga è morte.