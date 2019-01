Campobasso – Il maltempo concede una tregua, la situazione in cittÃ  verso la normalitÃ . LunedÃ¬ scuole chiuse

di ANNA MARIA DI MATTEO

L’ondata di maltempo sta abbandonando il Molise, lasciando dietro di se ancora neve e gelo. A Campobasso il sindaco Battista ha disposto, per lunedì 7 gennaio la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado per consentire lo sgombero dalla neve e dal ghiaccio i parcheggi antistanti gli edifici scolastici e rendere pienamente percorribili le strade di accesso alle scuole. E sempre per lunedì 7 gennaio sono sospese tutte le attività didattiche, lezioni e sedute d’esame, in tutte le sedi universitarie dell’Unimol.

La città intanto sta lentamente tornando alla normalità. Le vie del centro sono state liberate dalla neve, così come i marciapiedi, che sono stati ripuliti quasi tutti. In azione gruppi di spalatori che in queste ore sono al lavoro in diversi punti della città. E la gente è tornata a passeggiare lungo il corso, anche per dare un’occhiata alle vetrine dei negozi, pronti ad accogliere i clienti per l’avvio dei saldi. In piazza grandi e piccini a giocare con la neve, mentre il traffico cittadino, nonostante qualche piccolo intoppo causato dai cumuli di neve presenti ai bordi della carreggiate, risulta essere regolare.

Il sindaco Battista, in una nota, invita i pedoni a fare particolare attenzione alle stalattiti di ghiaccio e i grossi cumuli di neve presenti sui bordi dei cornicioni e sollecita i proprietari degli edifici a rimuovere gli accumuli che rappresentano un rischio per l’incolumità dei cittadini.

Fuori città, la situazione resta ancora complicata a causa della presenza del ghiaccio, in particolare nelle contrade dove comunque sono in azione i mezzi della Sea. Oggi intanto è tornato a riunirsi in prefettura il Comitato operativo viabilità al termine del quale, è stata sospeso, temporaneamente il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa complessiva a pieno carico di 7,5 tonnellate.Una decisione assunta in seguito al miglioramento delle condizioni del tempo. L’attenzione resta comunque alta, con le forze dell’ordine a presidiare le principali vie di comunicazione. Il peggio per il momento sembra essere passato.