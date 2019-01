Camperisti bloccati sulla Isernia-Castel di Sangro, Polizia soccorre 2 famiglie con 4 bimbi

Continua l’emergenza neve in questo territorio isernino e numerose sono state le chiamate alla Centrale Operativa della Questura, sia per informazioni relative alla viabilità sulle arterie regionali che per gli interventi a richiesta degli utenti in serie difficoltà a causa delle abbondanti nevicate. In particolare nel pomeriggio di ieri la Centrale Operativa ha coordinato l’intervento della pattuglia appartenente all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che, previa richiesta di soccorso, si portava celermente al km 13 della SS.17 Var. direzione Miranda (IS) – Castel di Sangro (AQ), in quanto, due famiglie con a seguito quattro bambini, a bordo di due veicoli comprensivi di roulotte, non riuscivano a proseguire la marcia a causa del manto stradale completamente ghiacciato. L’equipaggio della Volante, dopo aver predisposto il blocco di entrambe le corsie, al fine di creare un’area per la messa in sicurezza dei due veicoli e degli occupanti, ha provveduto a scortarli al piazzale di un vicino distributore carburanti ove hanno trascorso la notte. Sempre sullo stesso tratto stradale al km 12, un altro utente non è riuscito a proseguire il viaggio per Castel di Sangro (AQ), fermandosi nella carreggiata sempre a causa dell’impraticabilità del fondo stradale. Anche in questa circostanza il personale della Polizia di Stato è intervenuto con la massima celerità, per la messa in sicurezza del veicolo e degli occupanti, tra i quali un neonato in evidente stato di bisogno, prestando agli stessi assistenza e ristoro.