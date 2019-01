Sparisce dalla comunità di Toro, appello disperato dei genitori per ritrovare Luigi

Luigi, un ragazzo di 27 anni che era ospite della Comunità La Valle di Padre Lino a Toro ieri pomeriggio e’ andato via senza dire niente a nessuno. Luigi aveva rilasciato una commovente intervista a Giovanni Minicozzi andata in onda nella puntata di Moby dick di venerdi 14 dicembre scorso e aveva dichiarato, tra l’altro, che la droga è morte. Dunque era uscito dalla dipendenza ed era in cura nella comunità. Insieme a lui Telemolise ha girato un singolare e significativo video di musica rapper in fase di montaggio. Non si comprende,dunque, il suo gesto. Alcuni pensano che possa trovarsi nelle prossimità del Terminal bus di Campobasso o di contrada S.Giovanni dei Gelsi. La mamma è il papà sono disperati per il clima gelido e hanno lanciato un appello disperato affinché Luigi torni presto a casa.