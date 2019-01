L’ondata di gelo polare che si è abbattuta come una gigantesca cataratta bianca sull’intero Molise insiste anche in queste ore mentre un miglioramento è previsto nella giornata di sabato quando le condizioni dovrebbero migliorare lasciando spazio ad un innalzamento delle temperature anche per la giornata di domenica. Un tregua, secondo le previsioni, che durerà sino a mercoledì prossimo quando la neve farà nuovamente capolino in regione.

Nonostante gli abbondanti quaranta centimetri di neve in media registrati in questi giorni, non si sono segnalati particolari disagi alla circolazione se non in casi isolati ed eccezionali. La macchina della prevenzione e del pronto intervento messa in campo dai Comuni e dalla Provincia di Campobasso ha dato i suoi risultati. Grazie al piano neve e all’intervento di numerose pale e mezzi spargisale, le carreggiate delle principali strade e arterie della provincia risultano tutte percorribili. Incessante nelle scorse ore è stata l’attività messa in campo da Carabinieri, Polizia e Vigli del Fuoco che hanno garantito con la loro presenza sulle strade condizioni di assistenza e di pronto intervento, specie laddove si è registrato qualche caso di difficoltà alla circolazione e per qualche automobilista.

A Campobasso città la situazione non ha mai presentato condizioni di disagio, risultando le strade praticabili e sgombre grazie all’impegno di uomini e mezzi garantito nell’arco delle intere ventiquattrore. Buona, anche se non ottimale, la circolazione lungo la tangenziale che costeggia Campobasso dove a tratti praticabili si alternano tratti dove è ancora presente una spessa lastra di ghiaccio. Particolarmente problematica la situazione delle rampe sia di accesso che di uscita dalla stessa tangenziale.

In buone condizioni anche la strada che porta a contrada Tappino dove hanno sede sia l’ospedale Cardarelli che la Cattolica. La strada che sale verso i due nosocomi si snoda attraverso un paesaggio siberiano ma è ampiamente praticabile.

Buona la risposta dei cittadini all’appello del Sindaco Battista che ha chiesto di limitare al minimo gli spostamenti. Molti sono rimasti a casa, altri hanno utilizzato i mezzi pubblici, altri ancora si sono attrezzati con turbine frangi neve per aprirsi un varco tra la spessa coltre che si è accumulata. Bilancio positivo, quindi, in attesa che risalga la temperatura.