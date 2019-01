Il gelo artico che tiene sotto scacco mezza Italia e l’intera regione per ora in Basso Molise ha portato poca neve. Le stesse zone del cratere sono state solo imbiancate, e la neve ha fatto la sua timida comparsa a Colletorto e Casacalenda. Spolverata in altri centri come Bonefro dove sono in azione i mezzi del Comune e della Provincia. Anche qui temperature sotto zero e vento gelido e il problema principale è il ghiaccio. Diversa la situazione sul versante della Trignina, dove si segnalano parecchi disagi a San Felice del Molise, dove invece la neve è arrivata più abbondante. Nella notte alcuni mezzi sono rimasti bloccati, molti i disagi alla circolazione tra il centro croato e i paesi vicini, compresa la strada che porta alla Trignina, dove il problema più grande è rappresentato dal ghiaccio. Intanto sulla costa il vento che soffia con raffiche che arrivano anche oltre i 90 chilometri orari ha finora evitato la neve. Anche per oggi i collegamenti con le Isole Tremiti restano interrotti a causa della burrasca con un mare forza otto e con onde alte tre metri. Costretti in porto ormai da diversi giorni pure i pescherecci, dove gli ormeggi sono stati rinforzati. E a causa del forte vento a San Martino in Pensilis disavventura per un anziano di 86 anni che appena uscito dalle Poste ha visto volare via dal portafoglio l’intera pensione che aveva appena ritirato senza riuscire a far nulla per provare a recuperare i soldi. Una disavventura che si è trasformata in una specie di favola di Natale perché in quel vortice di banconote spinte dalle raffiche di vento si è imbattuta una compaesana di 50 anni, che le ha recuperate tutte e senza pensarci due volte le ha portate ai carabinieri per un totale di 725 euro. In poco tempo si è riusciti a risalire al pensionato, la cui disavventura intanto si era iniziata a conoscere in paese. Grande la gioia e la gratitudine dell’ottantaseienne, che ormai aveva dato definitivamente per persa la pensione di gennaio. Il gesto della compaesana invece ha ricevuto l’apprezzamento di tutta la comunità.