Piccolo ma ricco: è il Molise, una regione che a dispetto delle proprie dimensioni sa come stupire in quanto a cucina e a ricette. La tradizione culinaria molisana trabocca infatti di piatti tipici sia di terra che di mare , dato che al Molise pare non mancare proprio nulla: dai vigneti agli uliveti, passando per i campi coltivati a farro, per il suo famoso maiale e ovviamente per il freschissimo pescato.

Anche se Natale è appena passato, sono ancora diverse le feste a venire per le quali è possibile preparare un perfetto menù che sappia rispettare le tradizioni culinarie della regione. Un menù a base di carne e semplice, ma ricco di ingredienti a volte forse non facili da reperire ovunque, soprattutto nei periodi festivi. In questi casi, è possibile cercare su internet la soluzione ordinando direttamente la carne online , con la sicurezza di averla sempre fresca e la comodità di farsela portare a casa.

Antipasti

Un antipasto semplice, adatto a tutte le tavole e veloce da preparare è quello a base di affettati e formaggi tipici: un grande classico che saprà come arricchire una cena festiva. Naturalmente le opzioni di pregio abbondano, dato che il Molise è noto soprattutto per prodotti come le salsicce di fegato e i prosciutti affumicati, insieme alla ventricina. Fra i formaggi, invece, troviamo la mozzarella di bufala molisana, il caciocavallo, il burrino, la ricotta di bufala e la famosa cacioricotta.

Primi piatti: fusilli alla molisana

Essendo i fusilli uno dei tipi di pasta più apprezzati nella regione, non potevano certamente assentarsi da questo menù natalizio. La ricetta è molto semplice e prevede in primis la preparazione del ragù che dovrà essere a base di carne di vitello, di agnello e di salsiccia, arricchito con cipolla, sedano e carote tritati. Inoltre si consiglia di impreziosire il preparato con vino rosso e pomodori pelati, per regalargli un tocco di sapore in più. Una volta cotta la pasta, si deve versare il ragù e rifinire il tutto con prezzemolo e pecorino grattugiati.

Secondi piatti: capitone al forno

Il capitone al forno è una ricetta certo impegnativa ma tipica delle feste e dunque è impossibile farne a meno anche per via della sua bontà. Il capitone è complicato da spellare e da preparare, quindi è sempre meglio chiedere queste operazioni al proprio macellaio di fiducia. Per quanto riguarda la preparazione della carne, il capitone va tagliato a pezzi da 6 centimetri e riposto sulla teglia, per poi cuocerlo in forno per 40 minuti a 180 gradi. Non prima, però, di averlo arricchito con aglio, olio, succo di limone, sale, pepe e alloro.

Dolce: i caragnoli

Non potevano certamente mancare i caragnoli al miele, un dolce tipico del Molise e ideale per concludere un menù delle feste. Per prepararli bisogna partire dall’impasto con farina e uova, da lavorare fino ad ottenere una sfoglia liscia e sottile. Poi bisogna prendere un bastoncino di legno per poter creare la forma a elica tipica dei caragnoli, avvolgendo la pasta intorno al primo. Infine, l’impasto così ottenuto andrà fritto in olio abbondante e condito con il miele, una volta raffreddato e asciugato.

Si tratta di ricette che testimoniano tutta la bontà e la varietà delle tradizioni culinarie molisane, ottime per dei festeggiamenti all’insegna del gusto.