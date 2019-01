Ondata artica si abbatte sul Molise: temperature giù di dieci gradi. Previste nevicate anche sulla costa

L’anno nuovo porta con sé un’ondata artica che si abbatterà sull’Italia, in particolare sul centrosud. Il picco è previsto nelle prossime ore e fino a venerdì, con aria gelida e temperature in calo di 10 gradi rispetto alle medie stagionali. Intanto la neve ha fatto la sua comparsa sul capoluogo e nell’area del cratere, tra Bonefro, Casacalenda. Nevicate anche a Campolieto e lungo la statale 87.”Siamo alle soglie di una importante irruzione di aria artica che, oltre a causare un drastico calo termico, porterà – affermano gli esperti – nevicate sulle regioni centrali adriatiche”. La perturbazione n°1 di gennaio,infatti, secondo le previsioni, si abbatterà sul Molise,con forti venti settentrionali. Il clima sarà molto freddo ovunque, a tratti gelido con temperature fino a 8-10° inferiori alle medie del periodo. Previste nevicate sparse e intermittenti fin sulla costa, a quote intorno a 100-200 metri, con possibili temporali di neve lungo le coste adriatiche in Abruzzo, Molise e Puglia. E non è tutto. Venerdì – secondo gli esperti – insisteranno ancora le correnti di origine artica che continueranno a portare nevicate sparse anche sulla costa.

Intanto a Campobasso si è riunito il centro coordinamento neve per fronteggiare l’ondata di maltempo. E’ entrata in funzione la sala operativa del Comune, con l’attivazione del numero verde della Sea 800993380 al quale potranno essere segnalate eventuali situazioni di emergenza. Il sindaco Battista chiede agli automobilisti di guidare con prudenza, di non sottovalutare l’insidia del ghiaccio e di lasciare le auto in sosta senza intralciare il passaggio dei mezzi spargisale, quelli spartineve e di soccorso.

Per fronteggiare l’allerta meteo sono a disposizione 67 mezzi esterni e 10 della Sea, tra spargisale e spartineve.

Il maltempo, tuttavia, concederà una tregua nel weekend dell’Epifania.. Poi, già all’inizio della prossima settimana, una nuova ondata di freddo e neve tornerà ad abbattersi sul Molise.