Dalla Regione 16 milioni di euro per Albergo diffuso, Turismo rurale e micro ricettività. Pubblicato il bando

Sedici milioni a favore delle piccole e medie imprese, più altri quattro destinati ai Comuni. A tanto ammonta la dotazione finanziaria della Regione Molise per migliorare e favorire la ricettività e l’accoglienza turistica. A fine anno è stato pubblicato l’avviso pubblico riguardante i soggetti privati, con sedici milioni di euro che andranno a beneficio dei sistemi di Albergo Diffuso e Turismo Rurale, ai quali si aggiunge la micro ricettività rappresentata da case e e appartamenti per le vacanze e dagli affittacamere. La misura riguarda tanto le nuove che le vecchie attività ricettive e tutte quelle imprese che intendano attivare, riattivare oppure ampliare la loro offerta. L’intervento minimo richiesto per accedere al finanziamento è pari a 50 mila euro e gli interventi ammissibili sono quelli che riguardano l’acquisto di immobili, le progettazioni ingegneristiche, le opere murarie per la ristrutturazione, gli impianti e i macchinari. L’importo massimo finanziabile da parte della Regione è pari al 75% dell’investimento generale e, in ogni caso, non potrà superare i 100 mila euro complessivi. I termini per la presentazione delle domanda di accesso alle agevolazioni previste decorre dalle ore otto del prossimo 15 gennaio e terminerà alla stessa ora del quindici marzo. Ci sono quindi sessanta giorni a disposizione per tutti coloro che intendano cogliere buona opportunità.

Il turismo, strettamente collegato alla cultura e al marketing territoriale, rappresenta uno degli assi strategici individuati dalla Regione per lo sviluppo e la crescita. A questa impostazione si sono rifatti nei mesi scorsi tanto il presidente della Regione, Donato Toma, tanto l’assessore competente per tutte e tre le materie: Vincenzo Cotugno.

E’ una visione di insieme quindi quella che adesso trova forma nel bando appena pubblicato e che troverà completamento nel Piano Generale per il Turismo atteso per la prossima primavera e affidato dalla Regione all’agenzia regionale, Sviluppo Italia. Quest’ultimo, il cui abbrivio è coinciso con gli Stati Generali del Turismo e della Cultura dello scorso novembre a Termoli, dovrà rappresentare, secondo i suoi promotori, il documento di riferimento e di lavoro per l’intera legislatura.