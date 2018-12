Il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ha designato 92 nuove Zsc (Zone speciali di conservazione). Tra esse ce ne sono anche 25 in Molise, tra cui ambienti calanchivi, le foci del fiume Trigno e Biferno. Avrebbero dovuto essere designate sette anni fa, è stato sottolineato nella nota ministeriale e per questo, nel 2015 la Commissione europea ha aperto una procedura dinfrazione nei confronti dell’Italia, per la quale si stanno pagando le sanzioni. Sono le 92, dunque, Zone speciali di conservazione designate da Costa. Oltre alle 25 in Molise, 1 in Basilicata, 24 in Puglia, tra cui le isole Tremiti (area marina protetta), la Foresta Umbra (che si trova nel parco nazionale del Gargano), 42 le Zsc in Abruzzo, tra cui il lago di Scanno e il monte Genzana nel parco nazionale. Alla Regione Campania è stato chiesto di fornire la necessaria intesa formale per la designazione di 104 nuove Zone I decreti firmati dal ministro permettono alle Regioni di fare i piani di gestione per le aree protette. Le ZSC non sono dei Parchi Naturali, ma appartengono alla Rete dei Siti Natura 2000, principale strumento della politica dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione.

Intanto per promuovere e qualificare lo sviluppo del turismo sostenibile Con il finanziamento di progetti la Regione ha pubblicato l’avviso ‘Imprenditori del sistema Albergo diffuso, del turismo rurale e titolari di strutture di microricettivita’, case e appartamenti per le vacanze e affitta camere’. La dotazione finanziaria e’ di 16 milioni di euro e gli interventi dovranno interessare esclusivamente la riconversione e/o riqualificazione edilizia del patrimonio immobiliare pubblico e privato gia’ esistente. Il termine per la presentazione delle domande decorre dalle 8 del 15 gennaio alle 8 del 15 marzo 2019.