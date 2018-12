Primarie Partito democratico, corsa a tre. In campo Durante, Buono e Facciolla

Il Partito democratico molisano chiude l’era Fanelli e apre ufficialmente la corsa alla segreteria, puntando dritto alle primarie, previste per il 3 marzo. Scaduti i termini per la presentazione delle candidature, tre sono i nomi in corsa per il vertice del partito: Stefano Buono, capogruppo al Comune di Venafro, l’outsider Michele Durante, presidente del Consiglio comunale di Campobasso e l’assessore regionale Vittorino Facciolla. Tutti e tre intendono ricompattare il partito, superare le divisioni che in questi mesi ne hanno contraddistinto l’azione politica e dare un segnale di discontinuità con il passato. Una corsa a tre nella quale non mancheranno di certo i colpi di scena.