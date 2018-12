Termoli: vandali spezzano il sigaro della statua di Jacovitti. Individuati i responsabili

Ha suscitato tanta indignazione il nuovo atto vandalico che si è verificato a Termoli, questa volta sulla statua di bronzo di Benito Jacovitti che si trova lungo corso nazionale. Un gruppetto, a quanto pare, di ragazzi si è accanito contro l’opera fino a riuscire a staccare il sigaro che il noto fumettista teneva tra le labbra. I responsabili però questa volta sono stati individuati, grazie a delle immagini acquisite dai vigili urbani. L’accusa per loro è danneggiamento. Un atto vergognoso che si è ripetuto a distanza di pochi giorni da un altro identico, quando era stata, la statua di Carlo Cappella, a essere presa di mira. Spezzato il pennello e scarabocchiati il busto e la tavolozza. Le indagini per individuare i responsabili sono ancora in corso.