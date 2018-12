I Carabinieri della Stazione Forestale di Isernia hanno denunciato una persona del posto alla competente Autorità Giudiziaria, che aveva acceso, all’interno di un terreno di sua proprietà, un rogo per bruciare plastiche, legni e cartoni immettendo nell’atmosfera fumi e sostanze nocive. I fatti si sono svolti in una zona periferica di Isernia dove la pattuglia della Forestale dell’Arma, in servizio di Vigilanza Ambientale, ha avvistato un fumo nero e ha colto sul fatto il proprietario. Sul posto i militari hanno chiesto l’ausilio dei vigili del fuoco per spegnere il rogo.



Isernia. I Carabinieri segnalano un giovane per possesso di droga

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Isernia hanno proceduto al controllo di un giovane che alla guida della propria autovettura si aggirava con fare sospetto in una zona dell’alto Molise. La perquisizione personale e veicolare portava al ritrovamento di un involucro contenente hashish. La dose rinvenuta è stata sottoposta a sequestro mentre il giovane veniva segnalato per detenzione di stupefacente per uso personale.