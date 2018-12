Venafro si riappropria di un pezzo importante della sua storia. Dopo oltre 30 anni di attesa, nel centro storico è stata riaperta quella che per tutti i venafrani è la chiesa di Sant’Antuono. Un edificio di culto famoso, perché agli inizi del Novecento su frequentato da Padre Pio durante la sua permanenza in città. Oltre alla chiesa è stata recuperata anche la canonica. Diventerà un punto di riferimento della Caritas diocesana. Per il vescovo della diocesi di Isernia-venafro, monsignor Camillo Cibotti, presente alla cerimonia inaugurale, il recupero di questo edificio importante perché dà una risposta importante alla città, in primis ai più bisognosi.