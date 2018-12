Conferenza stampa di fine anno per il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone. Il presidente dell’assemblea regionale ha sottolineato il grande lavoro e la grande produttività che l’aula ha manifestato in questi primi sei mesi di legislatura. In totale sono state 26 le sedute dell’assemblea nel corso delle quali sono state approvate 12 leggi regionali, 21 ordini del giorno e 16 mozioni. Cospicuo anche il lavoro delle Commissioni consiliari che si 69 volte. Anche sulla qualità dei temi trattati, Micone ha sottolineato il lavoro positivo. Sicurezza nelle scuole, sanità, viabilità, violenza di genere, criminalità organizzata, lavoro e vertenze, terremoto, sostegno all’editoria: sono stati questi alcuni dei temi a cui l’assemblea ha dedicato ampio spazio e trattazione.