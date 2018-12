Discontinuità. E’ questa la parola d’ordine che Stefano Buono, dirigente del Partito democratico, ha scelto per lanciare la propria candidatura alla segreteria regionale del PD. Quella di Buono è una analisi spietata degli errori che hanno determinato la pesantissima sconfitta del PD sia alle elezioni politiche dello scorso 4 marzo sia alle regionali del 22 aprile. Il PD da architrave della politica nazionale e regionale si è ritrovato nel ruolo di comprimario. Un micidiale uno due che nelle parole di Buono diventa un vero e proprio atto d’accusa verso la passata dirigenza. Errori che vengono riconosciuti impietosamente, da quelli commessi in materia di sanità, lavoro, infrastrutture, costi della politica. Tutte questioni ancora aperte, affrontate in maniera sbagliata nel passato e che hanno determinato un vero e proprio travaso di voti a favore del movimento 5 Stelle.

La stagione congressuale che si apre consentirà, secondo Buono, una analisi del voto e delle cause della sconfitta che andava fatta molto prima.

Questo il pensiero del neo candidato alla segreteria regionale. Adesso, verosimilmente, si attendono le repliche dei vecchi dirigenti messi sul banco d’accusa.