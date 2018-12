Nei prossimi mesi gli uffici della Prefettura di Isernia si trasferiranno presso l’ex sede della Banca d’Italia, in via XXIV Maggio. Ad annunciarlo è stato il prefetto di Isernia, Fernando Guida che, prima di lasciare il capoluogo pentro per recarsi a Crotone, ha posto in essere tutte le azioni necessarie per il cambio di sede del Palazzo del Governo. Una scelta legata a un abbattimento dei costi, a lungo termine, inerenti il canone di locazione. Attualmente, infatti, gli uffici si trovano nella storica sede di Via Kennedy, struttura che è di un privato. Inizialmente, anche nella nuova sede di via XXIV Maggio la prefettura dovrà pagare un canone d’affitto al Ministero delle Finanze, che è proprietario dell’immobile, ormai in disuso dopo la chiusura della Banca d’Italia, ma successivamente l’accordo prevede che la struttura diventerà di proprietà del Ministero degli Interni. Un’operazione che, comunque, vada, è molto più conveniente rispetto agli attuali costi. La storica sede di via Kennedy, dunque, sarà dunque abbandonata a seguito del nulla osta per il cambio sede, ottenuto al termine di una procedura burocratica tutt’altro che agevole. Inizialmente, come detto, la prefettura dovrà versare un canone di locazione al ministero delle Finanze, proprietario della prestigiosa struttura che ospitava gli uffici di Bankitalia, per poi diventarne proprietaria a sua volta. Il costo del fitto sarà comunque più conveniente rispetto a quello corrisposto finora al privato: senza contare il vantaggio della vicinanza ad altri uffici strategici, come la Provincia, l’Inps e le Poste centrali.