Carovilli. Grande successo di pubblico per la 21esima edizione del presepe vivente

Lo scenario è davvero unico. Il villaggio dei pastori è stato infatti ricostruito nei boschi di località colle Cerro. Ma ciò che colpisce è la cura dei dettagli e le scene realistiche, che permettono al visitatore di compiere un suggestivo viaggio nel tempo, tra mestieri e sapori in parte dimenticati. Tutto è stato ricostruito alla perfezione. Ci sono anche i mulini. I caminetti, perfettamente funzionanti, sono stati usati sia per vincere il freddo sia per preparare autentiche prelibatezze. Sono state offerte alle tante persone che hanno partecipato alla 21esima edizione del presepe vivente di Carovilli, proposto dall’Associazione degli amici della storia e delle tradizioni. Tra i visitatori anche le centinaia di persone che sono salite a bordo della Transiberiana d’Italia per godersi in questi giorni di festa le bellezze e le tradizioni dell’alto molise. Ad accogliere gli ospiti una squadra affiatata che lavora per mesi per raggiungere un risultato da tutti giudicato eccellente. Il via alla rappresentazione come sempre all’imbrunire, con tre fiaccolate. Poi il viaggio di Maria e Giuseppe alla ricerca di un posto per dormire in quel di Betlemme. Il ruolo di gesù bambino è stato affidato all’ultimo nato in paese, il piccolo thomas. A completare la sacra famiglia i genitori di questo splendido bimbo che vanta anche un record. Quando è venuto al mondo pesava oltre 5 chili. Con l’arrivo dei magi e il gran finale con le ndocce è calato il sipario sulla 21esima edizione del presepe vivente di Carovilli, capace di trasmettere a tutti un’atmosfera autenticamente natalizia.