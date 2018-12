Venafro. Nel week end torna Venolea, l’evento dedicato alle eccellenze del Molise

Con l’appuntamento di sabato 29 e domenica 30 dicembre punta a compiere il definitivo salto di qualità Venolea, l’evento organizzato dal Parco regionale dell’olivo di Venafro con l’obiettivo di promuovere i prodotti di qualità della nostra terra e, al tempo stesso, valorizzare e tutelare il patrimonio ambientale. Per questa due giorni sono state organizzate mostre, concorsi di pittura e fotografici, spettacoli musicali e naturalmente degustazioni. Previsto anche un convengo incentrato sulle strategie di tutela dei paesaggi storici rurali, con un focus sui muri a secco, un patrimonio locale inserito nell’elenco dei beni immateriali tutelati dall’Unesco. La manifestazione prevede iniziative sia alla palazzina Liberty sia alla villa comunale. Per la città Venolea rappresenta un’importante vetrina dal punto di vista promozionale, proprio grazie al lavoro svolto dall’ente oltre i confini regionali. Non a caso anche la Regione, dopo anni di sostanziale abbandono, è tornata a sostenere con convinzione il parco e le sue iniziative, incastonandole in un progetto di più ampio respiro che punta a un deciso rilancio del settore turistico.