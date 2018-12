Isernia. “Note d’opera in galleria”, successo per il concerto lirico natalizio

“Note d’opera in galleria”, il titolo scelto per il concerto organizzato nella cornice di Spazio 180 a Isernia. Un’occasione per vedere all’opera talenti molisani, come la giovane soprano Federica D’Antonino con il maestro Francesco Cipullo al pianoforte, il baritono Gaetano Merone e Tiziana Tamasi e la sua inseparabile arpa. Ai presenti hanno proposto un repertorio a tutto campo, da Rossini alle arie natalizie, passando per i classici della canzone napoletana. Un matrimonio ben riuscito, quello tra le opere esposte in galleria e i brani musicali proposti durante il concerto. E non poteva essere diversamente: arte e musica hanno molto in comune, sono il frutto della creatività dell’uomo. In questi giorni saranno proposti anche altri eventi. Al tempo stesso sarà possibile visitare la collettiva di arte contemporanea “Percezioni oltre la forma”: in mostra alcune interessanti opere realizzate da diversi artisti locali. Mentre per chiudere in bellezza queste feste si è pensato a un’iniziativa dedicata ai bambini. Il 4 gennaio è stata infatti organizzata una pesca di beneficenza.