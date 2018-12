Si rinnova puntuale anche quest’anno il pranzo di solidarietà alla Casa degli Angeli di Campobasso, dove un gruppo di volontari ha preparato il tradizionale pasto natalizio per una quarantina di persone rimaste ai margini della società. Gli ultimi, gli scarti, come con un espressione forte li ha definiti Papa Francesco. Proprio nella sua omelia la notte di Natale il Pontefice ha rimarcato ancora una volta quello che ormai è un suo richiamo costante: “L’uomo è diventato avido e vorace. Avere, riempirsi di cose pare a tanti il senso della vita. Un’insaziabile ingordigia attraversa la storia umana, fino ai paradossi di oggi, quando pochi banchettano lautamente e troppi non hanno pane per vivere”. Queste le parole del papa. Un monito che, fortunatamente, trova persone disposte a raccogliere il suo appello, volontari che non esitano a dedicare il proprio tempo in favore degli ultimi.

Anche per queste persone, per i volontari, il Natale è un giorno da passare in famiglia, una famiglia in questo caso grande e condivisa con chi è restato indietro.