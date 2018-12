Due mesi fa il furto dell’auto. Non un’auto qualunque, ma quella di Fabrizio Di Bernardo, termolese di 44 anni, affetto da sclerosi multipla da quando ne aveva 17. Un mezzo indispensabile, dotato di una pedana mobile e di tutti i presidi necessari per il trasporto di chi come lui è costretto su una sedia a rotelle. Ma una sera di ottobre, ladri senza scrupoli l’hanno fatta sparire. La notizia ha fatto subito il giro dei social, con tanto di foto e targa del Doblò, nel tentativo di ritrovarlo. Ma non è servito, del mezzo più nessuna notizia. In compenso l’indignazione e la condanna per il gesto sono stati virali. Così come la solidarietà che è cresciuta di ora in ora. E come 10 anni fa quella stessa auto speciale era stata regalata a Fabrizio proprio con una gara di solidarietà dei tanti amici e di tanti termolesi che avevano partecipato a una raccolta fondi, così anche in questi giorni tutto si ripete. Una specie di miracolo di Natale, per lo spirito e la grande umanità che come un’onda contagia tutti. Da un’idea partita dai più stretti amici di Fabrizio, Pierluigi Tomarelli, Roberto Consiglio e Riccardo Traversa, per domani 26 dicembre è stata organizzata una serata di beneficenza intitolata ‘We Love Bubu’ party solidale, che si terrà alla discoteca ‘Il tempo sospeso’ ex villa Paraiso. Dalle 18 prenderà il via una jam session che vedrà protagonisti musicisti di vario genere, a seguire dj set con tutti gli artisti locali e di altre regioni. Alla consolle ci sarà anche Fabrizio, in arte dj Bubu, che è riuscito a trasformare la passione per la musica in un lavoro. C’è stata una prevendita di biglietti e per la serata c’è già il tutto esaurito. Si può però continuare a donare tramite Iban o PayPal. Le coordinate bancarie si possono trovare sulla pagina Facebook dell’evento indicando nella causale: donazione per l’acquisto auto per disabili. Il conto è intestato a proprio a Fabrizio. La gara di solidarietà è appena iniziata, la festa per dj Bubu, siamo sicuri, sarà un successo.